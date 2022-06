Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,37% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 8 bureaux de vote de Pacé en avril. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 8,81% et 2,36% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 29,54% à Pacé pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Pacé ?

Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Pacé dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Or à Pacé, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 44,5% des voix au premier round, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,37%, puis, avec 10,04%, Marine Le Pen et enfin, à 8,81%, Yannick Jadot.