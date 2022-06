Résultat de la législative à Pamandzi : en direct

12/06/22 11:04

A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 37.3% des suffrages au premier tour à Pamandzi, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 30.5% et 19.6% des voix. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Pamandzi avec 54.7% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 45.4% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette agglomération où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs votant à Pamandzi ( Mayotte ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ?