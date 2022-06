Résultat de la législative à Pannes : en direct

12/06/22 11:19

Quel postulant à l'hémicycle classeront en première position des résultats des législatives les électeurs habitant à Pannes à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 32.16% des suffrages au premier tour à Pannes. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.68% et 18.00% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Pannes grâce à 51.38% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 48.62% des suffrages. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ?