Résultat des législatives à Paray-le-Monial - Election 2022 (71600) [PUBLIE]

14/06/22 15:59

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Paray-le-Monial est tombé. Au niveau de la ville, Josiane Corneloup a ainsi accumulé 41% des suffrages. Céline Vinauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Laurence Gauthier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à 18% et 17% des suffrages. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour cette circonscription s'élève à 51%. Cependant, le résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire peut encore basculer si les électeurs des 144 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Paray-le-Monial.

Comme partout en France, les 9 637 habitants de Paray-le-Monial ( Saône-et-Loire ) seront incités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Lors de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait décroché 31,7% des suffrages au premier tour à Paray-le-Monial, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,8% et 13,6% des voix. Le choix des administrés de Paray-le-Monial était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (56,6% des votes). Marine Le Pen avait dû se contenter de 43,4% des suffrages. Le président des Français sera-t-il à même de remporter une majorité de l'hémicycle au regard des voix qu'il a recueillies dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?