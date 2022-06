Résultat de la législative à Pégomas : en direct

En direct

17:12 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Pégomas ? OA l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Pégomas, Marine Le Pen se propulsait à la première position avec 35,15% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,82%, puis Éric Zemmour à 13,54% et Jean-Luc Mélenchon à 11,66%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières heures boulverseront peut-être ce décor lors des législatives dans la cité. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Au même moment, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Pégomas ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Pégomas ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages serait susceptible de faire baisser le taux de participation à Pégomas (06580). A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 77,67% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 76,81% au premier tour, soit 4 709 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Pégomas ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 8 080 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, 5 817 inscrits sur les listes électorales de Pégomas avaient participé au vote au premier tour (soit 46,02%), contre une participation de 41,41% au deuxième tour.