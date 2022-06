Résultat de la législative à Perche en Nocé : 2e tour en direct

En direct

18:44 - Un vainqueur ce soir pour la Nupes ? La proportion des électeurs du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon reste un des paramètres de ces législatives en France. Cet électorat représentait 24,42% des suffrages à Perche en Nocé le dimanche 12 juin. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,17%, 5,33%, 1,29% et 1,62% il y a deux mois. Ce sont donc 26,41% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Perche en Nocé.

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des élections à Perche en Nocé ? Au soir du premier round des législatives, le 12 juin dernier, les habitants de Perche en Nocé ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a raflé 24,42% des votes. Les candidats Les Républicains et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec dans l'ordre 22,84% et 20,53% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives à Perche en Nocé Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins précédents. En 2017, au moment des élections législatives, 47,37% des personnes aptes à participer à une élection à Perche en Nocé s'étaient rendues dans l'isoloir au second round, ce qui représentait 801 votants sur les 1642 habitants en âge de voter. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au second tour contre 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin.