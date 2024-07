Résultat des législatives 2024 à l'Aigle : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Comprendre l'électorat de l'Aigle : un regard sur la démographie locale

A la mi-journée des législatives, L'Aigle fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 824 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 555 entreprises, L'Aigle se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (61,36%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. L'Aigle abrite une communauté diversifiée, avec ses 742 résidents étrangers, soit 9,39% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1990,67 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 23,23%, synonyme d'une situation économique tendue. L'Aigle incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en évolution.