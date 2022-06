En direct

20:05 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Perche en Nocé ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 18,17% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Perche en Nocé le dimanche 10 avril dernier. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,33% et 1,29% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total théorique de 24,79% pour le bloc de gauche.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Perche en Nocé ? À Perche en Nocé, Emmanuel Macron avait fini la course en pôle position de la dernière élection avec 28,84% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 26,01%. Suivaient, avec 18,17%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,41%, Valérie Pécresse. Au niveau national, c'est un résultat de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et le leader de LFI à 21,95%. Les mouvements nationaux des derniers jours modifieront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives à Perche en Nocé au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des élections législatives 2022 à Perche en Nocé À Perche en Nocé, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif sera le niveau de participation. La perte de pouvoir d'achat serait susceptible de pousser les habitants de Perche en Nocé à se désintéresser de l'élection. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 642 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,5% étaient restés chez eux. L'abstention était de 22,53% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - La participation à Perche en Nocé va-t-elle encore descendre lors des élections législatives 2022 ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette localité ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 52,63% des personnes en âge de participer à une élection à Perche en Nocé avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 47,9% pour le dernier round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.