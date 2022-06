Résultat de la législative à Périgueux : en direct

17:06 - À Périgueux, des sondages aussi justes ?

Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Périgueux, Emmanuel Macron finissait en pôle position avec 29,17% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,56%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, en troisième position avec 16,65% et Éric Zemmour à 7,39%. Par contre en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines chambouleront sans doute cette donne et donc le résultat des législatives à Périgueux ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la majorité présidentielle a baissé très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%.