Résultat des législatives 2024 à Château-l'Évêque (24460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire pourrait compter entre 26% et 27,57% à Château-l'Évêque lors de ce second tour Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,57% des suffrages à Château-l'Évêque. Un score plus élevé en comparaison des 25,43% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 52,85% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 19 points à Château-l'Évêque Le score obtenu par le RN sera très commenté au niveau local pour cette élection législative 2024. La progression du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Château-l'Évêque entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Château-l'Évêque ? Le résultat du RN sera ainsi scruté à la loupe à l'échelle locale pour le second tour de ces législatives 2024. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Château-l'Évêque, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les législatives de l'époque à Château-l'Évêque ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 21,65% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale réuniront 25,43% des voix. Château-l'Évêque se tournera d'ailleurs encore vers Pascale Martin au second tour, finalement en tête localement avec 52,85%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,15%.

20:05 - Nouveau raid pour le RN à Château-l'Évêque ce dimanche ? A en croire les études dévoilées dans les derniers jours de campagne, l'extrême droite devrait gagner pas loin de 250 sièges au terme des législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République sécuriseraient entre 95 et 125 députés. Il faudra cependant prendre en compte les particularités locales. Nadine Lechon (Rassemblement National) a collecté 40,99% des voix à Château-l'Évêque dimanche 30 juin, au soir du premier round de la législative. Pascale Martin (Front populaire) et Clément Tonon (Ensemble !) suivaient en ramassant respectivement 27,57% et 21,91% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Nadine Lechon qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription de la Dordogne, avec cette fois 38,24%, devant Pascale Martin avec 29,42% et Clément Tonon avec 24,3%.

19:21 - Participation à Château-l'Évêque : un sursaut par rapport au scrutin européen Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également étudier les résultats des consultations politiques passées. Le premier tour des législatives 2024 à Château-l'Évêque a connu une participation de 70,79%, supérieure de 16 points à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 827 inscrits sur les listes électorales à Château-l'Évêque, 54,79% étaient allés voter. Le taux de participation était de 59,23% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau national, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - La grande inconnue de ces législatives à Château-l'Évêque demeure la participation La participation est immanquablement l'une des clés de ces élections législatives 2024. Dans la commune, 70,79% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 52,78% au premier tour et 51,17% au second tour. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,41% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 82,62% au premier tour, ce qui représentait 1 474 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Château-l'Évêque ?

17:29 - Château-l'Évêque : démographie, élections et stratégies politiques Les données démographiques et socio-économiques de Château-l'Évêque révèlent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,23% peut agir sur les espérances des habitants quant aux politiques sur le travail. Avec une densité de population de 59 hab/km² et 44,77% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 949 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,49%) révèle des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (7,67%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Château-l'Évêque mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,1% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.