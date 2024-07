Résultat des législatives 2024 à Coursac (24430) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - La nouvelle union de la gauche pourrait compter entre 23% et 27,77% à Coursac lors de ces législatives

Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national par les sondeurs juste avant ce second tour ? Les 28% des votes glanés à l'échelle de l'Hexagone sont un premier indice. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 27,77% des voix à Coursac. Une somme à affiner néanmoins avec les 21,62% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 50,89% à l'époque.