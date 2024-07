Résultat des législatives 2024 à Saint-Léon-sur-l'Isle (24110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un résultat aux législatives entre 31,05 % et 32% à Saint-Léon-sur-l'Isle pour le Nouveau Front populaire ? Avec 28,06% des suffrages au niveau national dans les résultats du 1er round des législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022. Une performance qui pourrait lui offrir l'opportunité de contester la domination du RN ce soir. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Saint-Léon-sur-l'Isle, le binôme Front populaire a pour sa part glané 31,05% des votes dans la localité. Un score en progression en comparaison des 29,76% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 61,13% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - L'extrême droite a vivement progressé à Saint-Léon-sur-l'Isle Avec un résultat qui a encore grandi depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. Ce sont déjà 24 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Saint-Léon-sur-l'Isle ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Léon-sur-l'Isle La part des électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'enseignement majeur au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois une probabilité de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Lors des dernières législatives à Saint-Léon-sur-l'Isle, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 18,57% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 29,76% pour Pascale Martin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (61,13%). Pascale Martin remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saint-Léon-sur-l'Isle ont placé en tête Nadine Lechon (Rassemblement National), qui a engrangé 42,33% des votes. Pascale Martin (Union de la gauche) obtenait 31,05%. A la troisième place, Clément Tonon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) obtenait 17,38% des votants. Nadine Lechon était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Dordogne dans son ensemble, avec cette fois 38,24%, devant Pascale Martin avec 29,42% et Clément Tonon avec 24,3%.

19:21 - Saint-Léon-sur-l'Isle : importante participation aux législatives 2024 Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Dimanche dernier, 71,18% des électeurs de Saint-Léon-sur-l'Isle ont fait le déplacement lors du premier round des législatives 2024, un chiffre supérieur de 13 points à celui des dernières européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation atteignait effectivement 58,48% au niveau de Saint-Léon-sur-l'Isle. La participation était de 57,29% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - 71,18% de participation lors de la première étape des élections législatives 2024 à Saint-Léon-sur-l'Isle Le taux de participation constitue sans nul doute un facteur essentiel du scrutin législatif. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Léon-sur-l'Isle était de 71,18%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 55,25% au premier tour. Au deuxième tour, 52,46% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 79,46% au premier tour, ce qui représentait 1 257 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Léon-sur-l'Isle.

17:29 - Saint-Léon-sur-l'Isle et législatives : démographie, économie et choix électoraux Dans la ville de Saint-Léon-sur-l'Isle, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des législatives. La répartition par âge peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 16,51% des résidents sont des enfants, et 12,42% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 1980,15 € par mois peut être l'expression de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (24,4%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,37%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Saint-Léon-sur-l'Isle mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,05% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.