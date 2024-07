Résultat des législatives 2024 à Saint-Médard-de-Mussidan (24400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche parmi les favoris aussi à Saint-Médard-de-Mussidan pour ces législatives ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce 2e tour. Premier indice : l'ensemble a obtenu un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Médard-de-Mussidan, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 27,14% des votes dans la localité. Un chiffre qui a bondi par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (+6 points). On découvrira ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 55,41% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a nettement gagné du terrain à Saint-Médard-de-Mussidan Le nombre d'électeurs glanés par la formation de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections législatives. La progression du parti, qui se monte déjà à 24 points à Saint-Médard-de-Mussidan entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent montrer les scores des législatives 2022 pour Saint-Médard-de-Mussidan ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de ces élections législatives 2024, au niveau local, comme au niveau national. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti lepéniste a cette fois une probabilité de conquérir la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives, le RN se hissait déjà en première position à Saint-Médard-de-Mussidan. On retrouvait en effet Williams Ambroise devant ses concurrents au premier tour, avec 25,69% dans la commune. C'est finalement Pascale Martin (LFI-PS-PC-EELV) qui avait séduit les électeurs de Saint-Médard-de-Mussidan au second tour, avec 55,41%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,59%.

20:05 - Déjà 49,54% pour le RN à Saint-Médard-de-Mussidan aux élections législatives Nadine Lechon (Rassemblement National) a engrangé 49,54% des voix à Saint-Médard-de-Mussidan dimanche 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives. Pascale Martin (Union de la gauche) et Clément Tonon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en ramassant respectivement 27,14% et 17,9% des votants à l'échelle de la ville. Nadine Lechon était aussi en tête dans la 1ère circonscription de la Dordogne dans son ensemble, avec cette fois 38,24%, devant Pascale Martin avec 29,42% et Clément Tonon avec 24,3%.

19:21 - Participation à Saint-Médard-de-Mussidan : un sursaut par rapport aux élections européennes Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut également analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Le 1er tour des législatives 2024 à Saint-Médard-de-Mussidan a connu un taux d'abstention de 27,97%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 42,37% des électeurs de Saint-Médard-de-Mussidan avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 37,68% il y a 5 ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation peut-elle baisser au 2e tour des législatives à Saint-Médard-de-Mussidan ? À Saint-Médard-de-Mussidan, l'un des facteurs forts de ces législatives est indiscutablement le taux de participation. Le pourcentage d'abstention à Saint-Médard-de-Mussidan au 1er tour des élections législatives 2024 s'élevait à 27,97%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,87% au premier tour. Au deuxième tour, 46,46% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Médard-de-Mussidan aujourd'hui ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 18,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 17,06% au premier tour. L'inflation dans le pays, combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle sont notamment en mesure de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Médard-de-Mussidan.

17:29 - Élections législatives à Saint-Médard-de-Mussidan : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique de Saint-Médard-de-Mussidan définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des législatives. Avec une densité de population de 70 habitants par km² et un taux de chômage de 10,14%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,58%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 714 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,77%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,74%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Médard-de-Mussidan mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,33% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.