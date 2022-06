Résultat de la législative à Petit-Bourg : en direct

12/06/22 17:15

Comme partout dans le pays, les citoyens de Petit-Bourg ( Guadeloupe ) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche recevra-t-elle la majorité des votes des citoyens de cette ville comme au premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 53,1% des suffrages au premier tour à Petit-Bourg, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ex-parlementaire européenne et le locataire de l'Elysée avaient obtenu 15,8% et 15,7% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminée au premier tour, Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en réunissant 63,6% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 36,4% des votes.