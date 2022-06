Résultat de la législative à Phalsbourg : en direct

12/06/22 11:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Phalsbourg sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:19 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Phalsbourg La ville de Phalsbourg n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 19 heures pour faire leur devoir. Un prolongement d'1 heure par rapport à l'heure normale (18 h dans de nombreuses autres communes) établi par décision de la préfecture, pour pousser le plus grand nombre à participer. 8 candidats se présentent pour cette élection législative à Phalsbourg soit un peu moins en moyenne que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ci-dessus.

Résultat des élections législatives 2022 à Phalsbourg

Les élections législatives 2022 auront lieu à Phalsbourg comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Michel Rambour Rassemblement National Hélène Girardot Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Vilain Droite souverainiste Antonin Van Der Straeten Droite souverainiste Marc Baud-Berthier Divers extrême gauche Chloé Konarski Reconquête ! Fabien Di Filippo Les Républicains Emilie Crenner Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Phalsbourg : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs demeurant à Phalsbourg seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 31% des votes au premier tour à Phalsbourg. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 17% des voix. Le choix des citoyens de Phalsbourg était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (50% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 50% des suffrages.