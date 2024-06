Résultat des législatives à Piennes : l'élection 2024 en direct

12:06 - L'abstention aux législatives à Piennes (54490)

Au cours des dernières années, les 2 481 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 1 520 inscrits sur les listes électorales à Piennes, 61,78% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 58,69% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 65,44% au premier tour et seulement 70,46% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017.