Résultat de la législative à Pierrefitte-sur-Seine : en direct

12/06/22 17:10

Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, 72,31% des personnes habilitées à participer à une élection à Pierrefitte-sur-Seine avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 69,37% pour le second round. Plus de la moitié des Français n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.

L'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement la participation à Pierrefitte-sur-Seine. L'inflation et son impact sur le quotidien des ménages seraient en mesure de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Pierrefitte-sur-Seine. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 10 985 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 42,36% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 30,59% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Les habitants de Pierrefitte-sur-Seine ( Seine-Saint-Denis ) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un membre de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 58,1% des suffrages au premier tour à Pierrefitte-sur-Seine, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. L'ex-banquier de la Banque Rothschild et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 17,4% et 11,2% des suffrages. Les résultats nationaux avaient cependant imposé aux citoyens de Pierrefitte-sur-Seine de jeter leur dévolu sur un autre champion pour le second tour. Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en rassemblant 73,9% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 26,1% des voix.