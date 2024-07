Résultat des législatives 2024 à Montmagny : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à Montmagny, qu'en est-il de l'abstention ? Dans l'agglomération, 37,62% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 63,5% au premier tour et 62,92% au second tour. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 35,91% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 27,93% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des Français sont de nature à faire augmenter le taux de participation à Montmagny.

17:29 - Montmagny : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

En pleine campagne électorale législative, Montmagny est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 14 775 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 160 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 43% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 16,96% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 2 738 résidents étrangers, Montmagny se classe comme un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 52,26% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 918,04 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Montmagny, où les moins de 30 ans correspondent à 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.