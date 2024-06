Résultat des législatives à Villetaneuse : premiers chiffres de l'élection 2024

Chez les habitants de Villetaneuse, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 8,68%, la représentante de l'extrême droite était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 65,39% et 15,98% des bulletins exprimés. Et La candidate du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 22,53% contre 77,47%.

11:02 - Villetaneuse : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Villetaneuse contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Dans l'agglomération, 46% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 3,65% de 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 1891,45 euros/mois peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 37,33% et d'une population étrangère de 26,14% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 8,81% à Villetaneuse, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.