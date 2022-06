En direct

19:05 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Pignan ? Dans les 5 bureaux de vote de Pignan, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait atteint 20,27% des suffrages le dimanche 10 avril. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,45% et 1,78% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total probable de 26,5% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - À Pignan, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance à Pignan. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Pignan cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,06% des suffrages. Derrière, remontait Emmanuel Macron à 23,09%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,27% et Éric Zemmour à 8,77%. Le président-candidat se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des votants à l'échelle du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI.

14:30 - La grande inconnue de ces élections législatives à Pignan demeure l'abstention L'un des critères principaux du scrutin législatif 2022 sera indéniablement le taux de participation à Pignan. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les craintes liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie sont capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Pignan. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 23,67% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 19,7% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Pignan quels étaient les chiffres de la participation à Pignan en 2017 ? Les élections législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 5 687 personnes habilitées à participer à une élection à Pignan avaient participé à l'élection au premier tour (soit 50,68%), contre une participation de 41,97% au deuxième tour.