En direct

19:38 - Quel verdict pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés à Ploemel ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,96% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 3 bureaux de vote de Ploemel le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,58% et 1,33% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 26,87% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - À Ploemel, des sondages aussi convaincants ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Ploemel ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. A l'issue du dernier vote de, à Ploemel, Emmanuel Macron figurait en tête au premier round de la présidentielle avec 33,59% des voix, devant Marine Le Pen à 20,77%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 17,96% et Yannick Jadot à 7,58%.

14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des élections législatives à Ploemel À Ploemel, l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif sera indéniablement le niveau de participation. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences en matière énergétique et économique seraient notamment en mesure d'éloigner les habitants de Ploemel des bureaux de vote. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 2 592 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 17,97% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 16,78% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Le score de la participation aux législatives, un élément clé à Ploemel ? Au cours des dernières années, les 3 026 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les législatives, parmi les 2 431 inscrits sur les listes électorales à Ploemel, 54,26% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 46,4% pour le deuxième round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau national : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.