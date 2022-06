En direct

19:50 - Quel candidat vont adopter les électeurs de gauche à Plougoumelen ? Les électeurs de Plougoumelen avaient offert 20,36% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re manche de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 8,94% et 1,55% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total espéré de 30,85% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les études sondagières, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Plougoumelen ? Emmanuel Macron avait obtenu la tête du vote lors du dernier rendez-vous présidentiel à Plougoumelen avec 31,59% des votes, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 20,36%, au-dessus de Marine Le Pen à 18,46% et Yannick Jadot à 8,94%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement modifier ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%.

14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Plougoumelen ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Plougoumelen ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 15,87% des votants de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 14,89% au premier tour. L'inflation qui pèse sur le budget des Français, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont notamment susceptibles d'inciter les habitants de Plougoumelen à rester chez eux.

11:30 - La participation aux législatives 2022 à Plougoumelen va-t-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Au fil des dernières années, les 2 524 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 57,34% au premier tour au niveau de Plougoumelen. Le taux de participation était de 48,19% pour le second round. Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.