Résultat de la législative à Plouhinec : en direct

12/06/22 11:07

Les résultats des élections législatives 2022 à Plouhinec vont probablement être annoncés assez rapidement après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le résultat devrait sonner dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 31,26% des votes au premier tour à Plouhinec, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,39% et 16,72% des suffrages. Le choix des administrés de Plouhinec était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (60,90% des suffrages), laissant donc 39,10% des voix à Marine Le Pen. Les administrés de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Quel candidat les habitants de Plouhinec fixeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?