Résultat de la législative à Plumergat : en direct

En direct

19:23 - Quel résultat pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Plumergat ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des énigmes de ces législatives, à Plumergat comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 15,14% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,93% et 2% au premier tour de la présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 24,07% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Plumergat ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces indications des dernières semaines auront sans doute un écho à Plumergat. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. Or à Plumergat, Emmanuel Macron finissait à la première position de la dernière élection avec 31,65% des voix, devant Marine Le Pen à 24,2%. Suivaient, avec 15,14%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,93%, Yannick Jadot.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Plumergat ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Plumergat, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des foyers français seraient de nature à tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Plumergat (56400). En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 20,37% des électeurs habilités dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,08% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Quel était le score de l'abstention à Plumergat en 2017 ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Au moment des précédentes législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 47,97% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Plumergat, contre une abstention de 41,38% au deuxième tour.