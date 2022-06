En direct

19:03 - Quel score pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon à Pluvigner ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 17,93% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 7 bureaux de vote de Pluvigner le dimanche 10 avril dernier. Les transferts des votes socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,48% et 1,75% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 25,16% à Pluvigner pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Pluvigner ? Emmanuel Macron avait obtenu la première position à la dernière élection à Pluvigner avec 29,29% des votes exprimés, au 1er round. Marine Le Pen arrivait deuxième à 26,13%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 17,93% et Éric Zemmour à 5,52%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les tendances nationales des dernières semaines boulverseront certainement ces équilibres et donc le résultat des législatives à Pluvigner ce dimanche. Pour rappel la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans cette séquence, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à Pluvigner À Pluvigner, l'un des critères principaux de ces législatives sera immanquablement le taux de participation. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 6 331 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,04% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,3% au premier tour. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ?

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Pluvigner en 2017 ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'observation des dernières consultations démocratiques permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Durant les dernières élections législatives, 49,08% des personnes habilitées à participer à une élection à Pluvigner avaient pris part à l'élection au premier tour, contre une participation de 42,22% pour le deuxième round.