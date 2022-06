Résultat de la législative à Pointe-Noire : en direct

En direct

19:21 - Quel résultat aux législatives de Pointe-Noire pour la Nupes ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si la présidentielle s'était limitée à Pointe-Noire, le candidat insoumis ayant obtenu 56,74% des suffrages dans la ville. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 0,78% et 1,44% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer un total théorique de 58,96% à Pointe-Noire pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Pointe-Noire ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute un écho à Pointe-Noire. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé tout près de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. A l'issue du dernier vote de, à Pointe-Noire, Jean-Luc Mélenchon finissait à la tête du vote au premier round de la présidentielle avec 56,74% des voix, devant Marine Le Pen à 20,49%. Suivaient Emmanuel Macron avec 13,11% et Valérie Pécresse, quatrième avec 2,06%. Un résultat à comparer avec ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Pointe-Noire La participation sera indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives à Pointe-Noire. La hausse des prix des carburants qui grève les finances des ménages serait capable de priver les urnes de leurs électeurs à Pointe-Noire (97116). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 57,27% des personnes aptes à voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 61,6% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives à Pointe-Noire ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des précédents scrutins, les 6 208 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux de participation s'était élevé à 18,93% au premier tour dans la commune à Pointe-Noire, à comparer avec un taux de participation de 25,79% au tour deux.