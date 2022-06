Résultat des législatives à Poligny - Election 2022 (39800) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Poligny ( Jura ) seront amenés à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour remporter une majorité des députés de l'hémicycle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 30.07% des voix au premier tour à Poligny, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 24.35% et 18.33% des voix. Le choix des habitants de Poligny était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (66.57% des voix), cédant ainsi à Marine Le Pen 33.43% des voix.