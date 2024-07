Résultat des législatives 2024 à Lons-le-Saunier : les premiers chiffres du 2e tour

Le taux de participation constitue à n'en pas douter l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Lons-le-Saunier était de 63,19%, dimanche dernier. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 10 952 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 71,16% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 67,96% au deuxième tour, ce qui représentait 7 447 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,44% au premier tour et 45,1% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des ménages cumulée avec les incertitudes liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine, seraient notamment en mesure de pousser les citoyens de Lons-le-Saunier à ne pas rester chez eux.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lons-le-Saunier

Dans le cadre de la campagne électorale législative, Lons-le-Saunier est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 17 043 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 667 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 172 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 12,34% ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 1 302 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 608 euros par an, la commune aspire à un avenir prospère. Pour conclure, à Lons-le-Saunier, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France dans son ensemble.