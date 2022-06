Résultat des législatives à Pollionnay - Election 2022 (69290) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Pollionnay

Le résultat des élections législatives 2022 à Pollionnay est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription du Rhône

Le résultat de l' élection législative à Pollionnay est à présent officiel. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de suffrages auprès des 1806 citoyens de Pollionnay de la 10ème circonscription du Rhône. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Pollionnay. Les habitants de 40 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. Thomas Gassilloud a raflé 35% des voix. Il arrive devant Michèle Edery (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sophie Cruz (Les Républicains) qui décrochent 22% et 13% des votes. Le taux d'abstention représente 46% des citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune à l'échelle de la 10ème circonscription du Rhône, ce qui représente 826 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Pollionnay Thomas Gassilloud Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,10% 35,35% Michèle Edery Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,56% 22,42% Sophie Cruz Les Républicains 16,07% 13,35% Agnès Marion Reconquête ! 11,31% 10,84% Gerbert Rambaud Droite souverainiste 7,87% 11,26% Xavier Ulubas Ecologistes 3,09% 3,02% Fatiha Chanelet Divers droite 1,16% 1,15% Sébastien Ruiz Ecologistes 0,96% 2,19% Gilles Bompard Divers extrême gauche 0,87% 0,42% Participation au scrutin Circonscription Pollionnay Taux de participation 52,72% 54,26% Taux d'abstention 47,28% 45,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,41% Nombre de votants 52 397 980

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pollionnay sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:49 - Que vont trancher les supporters de gauche à Pollionnay ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 15,52% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Pollionnay il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,0% et 1,07% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 21,59% à Pollionnay pour ces légilsatives. 16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Pollionnay ? L'élection présidentielle d'avril, à Pollionnay, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 34,31% des suffrages. A la suite, arrivait Marine Le Pen à 21,32%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,52% et Éric Zemmour à 8,99%. Le président-candidat atteignait en revanche 27,85% des votes en France, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national très proche, à près de 20%. 14:30 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Pollionnay L'une des clés de ces élections législatives 2022 sera immanquablement la participation à Pollionnay. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie est susceptible d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Pollionnay (69290). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 17,36% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 14,17% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Pollionnay ? Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'observation des résultats des dernières élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des élections législatives de 2017, 54,4% des personnes aptes à voter à Pollionnay avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 46,16% pour le dernier round. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Pollionnay Pour ces législatives de 2022 à Pollionnay, les 2 bureaux de vote (de Mairie à Salle des Associations) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour débuter le comptage des suffrages. Ce sont 9 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Législatives 2022 à Pollionnay : les enjeux

Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34% des voix au premier tour à Pollionnay. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 16% des voix. Le choix des administrés de Pollionnay était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (64% des suffrages), cédant ainsi à Marine Le Pen 36% des votes. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les citoyens de Pollionnay (69) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront invités à participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.