Résultat de la législative à Pont-à-Mousson : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pont-à-Mousson sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Pont-à-Mousson ? Marine Le Pen avait glané la première position lors de la présidentielle en avril à Pont-à-Mousson avec 28,24% des votes, au premier round. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 25,05%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 22,76% et Éric Zemmour à 7,51%. Les dynamiques nationales des dernières heures chambouleront peut-être la donne lors des législatives à Pont-à-Mousson au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%. 14:30 - À Pont-à-Mousson, l'enjeu majeur de ces législatives demeure l'abstention L'un des critères décisifs du scrutin législatif sera immanquablement le niveau de participation à Pont-à-Mousson. Les études montrent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour des législatives ? Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 33,82% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 32,75% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Pont-à-Mousson lors des élections législatives 2022 ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a cinq ans, lors des élections législatives, 9 666 personnes en capacité de participer à une élection à Pont-à-Mousson avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 39,46%). La participation était de 34,38% pour le tour deux. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Pont-à-Mousson ? Si jamais vous êtes toujours dans le doute concernant les 10 impétrants au 1er tour dans la circonscription de Pont-à-Mousson, prenez le temps de réfléchir. Les bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Résultat des élections législatives 2022 à Pont-à-Mousson

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pont-à-Mousson comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste Dominique Barbin Divers extrême gauche Eric Richermoz Droite souverainiste Ergün Toparslan Ensemble ! (Majorité présidentielle) Anthony Boulogne Rassemblement National Jeanne Amann Reconquête ! Xavier Gehbauer Divers extrême gauche Olivier Hedin Divers centre Xavier Coupaye Ecologistes Caroline Fiat Nouvelle union populaire écologique et sociale Jonathan Richier Les Républicains

Législatives 2022 à Pont-à-Mousson : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Pont-à-Mousson à la mi-juin ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28% des suffrages au premier tour à Pont-à-Mousson, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ex-parlementaire européen avaient obtenu 25% et 23% des voix. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en rassemblant 54% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 46% des voix.