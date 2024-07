Résultat des législatives 2024 à Jarny : les premiers chiffres du 2e tour

Le niveau d'abstention est indiscutablement un facteur important de ce scrutin législatif 2024. Dans l'agglomération, 56,33% des électeurs ont participé au 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 38,75% au premier tour et 37,76% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Jarny ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 6 413 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 65,26% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 66,37% au premier tour, c'est-à-dire 4 256 personnes. Les habitants des communes de petite taille votent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Jarny ?

17:29 - Élections à Jarny : l'impact des caractéristiques démographiques

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Jarny apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 8 130 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 412 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 947 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 10,7% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 209 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2025,79 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,97%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Pour finir, Jarny incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.