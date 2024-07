Résultat des législatives 2024 à Maxéville : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés des élections législatives est sans aucun doute la participation. Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 40,13%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 59,22% au premier tour et 60,57% au second tour. Au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 33,78% dans la commune. Le taux d'abstention était de 31,83% au premier tour. L'inflation dans le pays qui grève les finances des familles cumulée avec les incertitudes engendrées par la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment susceptibles de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Maxéville.

17:29 - Comprendre l'électorat de Maxéville : un regard sur la démographie locale

A la mi-journée des élections législatives, Maxéville regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 921 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 774 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 17,64% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 18,59% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 1 298 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 17,22%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 264 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 23,49%, annonçant une situation économique mitigée. À Maxéville, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.