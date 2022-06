Résultat de la législative à Pont-Audemer : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Pont-Audemer sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - À Pont-Audemer, des sondages aussi justes ? Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national en embuscade, non loin des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Pont-Audemer dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à Pont-Audemer avec 32,43% des suffrages exprimés, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 27,27%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 18,87% et Éric Zemmour à 5,19%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. 14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Pont-Audemer La participation sera indéniablement l'une des clés des législatives à Pont-Audemer. L'inflation qui plombe les finances des familles est de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Pont-Audemer. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 68,61% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 67,35% au premier tour, c'est-à-dire 4 801 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Pont-Audemer ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette agglomération lors des rendez-vous électoraux passés ? A l'occasion des élections législatives de 2017, 5 981 électeurs de Pont-Audemer s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 45,06%), à comparer avec un taux de participation de 40,68% au round deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Pont-Audemer La cité de Pont-Audemer ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 9 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Pont-Audemer soit autant que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures sur cette page.

Résultat des élections législatives 2022 à Pont-Audemer

Les élections législatives 2022 auront lieu à Pont-Audemer comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Eure

Tête de liste Liste Marie Tamarelle-Verhaeghe Ensemble ! (Majorité présidentielle) Julien Delangle Divers Christophe Costey Divers droite Thomas Elexhauser Divers droite Annaïck Wayolle Ecologistes Dorine Le Pêcheur Nouvelle union populaire écologique et sociale Catherine Rouvier Reconquête ! Marie-Noëlle Huard Divers extrême gauche Kévin Mauvieux Rassemblement National

Législatives 2022 à Pont-Audemer : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Pont-Audemer (27500) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de participer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat soutiendront-ils ? En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32,43% des votes au premier tour à Pont-Audemer. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,27% et 18,87% des suffrages. Contrairement au premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, arrivé en tête du second tour en empochant 50,17% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 49,83% des votes.