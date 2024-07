Résultat des législatives 2024 à Bernay : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Comprendre l'électorat de Bernay : un regard sur la démographie locale

Comment la population de Bernay peut-elle influencer les résultats des législatives ? Avec 28% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 20,28%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de familles propriétaires (40,38%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2190,65 € par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (4,69%) et le nombre de résidences HLM (24,69% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Bernay mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,69% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.