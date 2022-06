Résultat de la législative à Pont-l'Abbé : en direct

17:13 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Pont-l'Abbé ?

Les indications nationales des derniers jours se répercuteront certainement sur les législatives à Pont-l'Abbé. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la première position à l'issue de la dernière présidentielle à Pont-l'Abbé avec 31,25% des suffrages exprimés, au 1er round. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 22,97%, devançant Marine Le Pen à 16,37% et Yannick Jadot à 6,58%. En revanche en France, Emmanuel Macron se sortait de cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.