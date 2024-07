Résultat des législatives 2024 à Douarnenez : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Douarnenez : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la ville de Douarnenez, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Le taux de chômage à 17,32% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 39,31% de population active et une densité de population de 569 hab/km², ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 594 € par an souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 6 535 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (18,74%) et le nombre de résidences HLM (20,75% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 15,42%, comme à Douarnenez, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.