Résultat de la législative à Porcheville : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Les études d'opinion à l'échelle de l'Hexagone ont tendance à dissimuler des réalités locales complexes, comme par exemple à Porcheville. Dimanche 12 juin 2022 pour le premier round, les habitants de Porcheville ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 32,95% des bulletins de vote. Elle a précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui reçoivent 26,64% et 21,46% des voix.

Avec un score de 26,64% des suffrages au 1er tour à Porcheville, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2ème round des élections législatives. Son représentant a donc un poids ce 19 juin. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 26,87%, 2,83%, 1,31% et 2,98% il y a deux mois. La Nupes pouvait donc se fixer un total théorique de 33,99% à Porcheville pour ces légilsatives.

Le résultat de l' élection législative 2022 à Porcheville est à présent publié. À Porcheville, les 1901 habitants inscrits dans la 8ème circonscription des Yvelines ont jeté leur dévolu sur le représentant Rassemblement National. A l'échelle de la localité, Cyril Nauth a accumulé 33% des suffrages. Il est suivi par Benjamin Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Edwige Hervieux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent 27% et 21% des votes. La participation parmi les citoyens autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription législative atteint 43% (soit 1 078 non-votants). Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription : 21 autres communes participent aussi au résultat de la législative dans la 8ème circonscription des Yvelines.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30,6% des votes au premier tour à Porcheville, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le président de "La France Insoumise" et celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avaient obtenu 26,9% et 20,7% des voix. Le choix des citoyens de Porcheville était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (51,6% des votes). Emmanuel Macron avait obtenu 48,4% des voix. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Porcheville reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.