Résultat de la législative à Port-de-Bouc : en direct

17:09 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Port-de-Bouc ?

Au précédent scrutin, à Port-de-Bouc, Jean-Luc Mélenchon accostait en première position au premier round de la présidentielle avec 32,51% des voix, devant Marine Le Pen à 30,03%. Suivaient Emmanuel Macron à 11,46% et Fabien Roussel, quatrième à 10,73%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des derniers jours boulverseront sans doute la situation lors des législatives dans la cité. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.