Résultat de la législative à Port-Saint-Louis-du-Rhône : en direct

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Port-Saint-Louis-du-Rhône sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Port-Saint-Louis-du-Rhône ? Le président-candidat avait obtenu 10,18% des voix à Port-Saint-Louis-du-Rhône, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN était grimpée à 34,39% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 30,57% (contre 21,95%). Les indications nationales des derniers jours viendront peut-être modifier ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche. Et pour rappel, l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Port-Saint-Louis-du-Rhône Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Port-Saint-Louis-du-Rhône, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit militaire russo-ukrainien et son impact sur les tarifs du gaz et de l'essence seraient capables de pousser les citoyens de Port-Saint-Louis-du-Rhône à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 68,22% au sein de l'agglomération, contre une participation de 73,39% au premier tour, ce qui représentait 4 636 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à Port-Saint-Louis-du-Rhône ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. En 2017, pendant les législatives, 6 313 personnes habilitées à participer à une élection à Port-Saint-Louis-du-Rhône avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 41,14%), à comparer avec un taux de participation de 38,35% au second round. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Port-Saint-Louis-du-Rhône pour ces législatives La commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 11 candidats se présentent pour cette élection législative à Port-Saint-Louis-du-Rhône soit à peu près autant que dans le reste du pays. Les résultats seront communiqués dès 20 heures ci-dessus.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Port-Saint-Louis-du-Rhône comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Tête de liste Liste Christiane Villecourt-Gil Reconquête ! Pierre Dharréville Nouvelle union populaire écologique et sociale Stéphanie Busson Droite souverainiste Marie Mainville Ecologistes Emmanuel Fouquart Rassemblement National Olivia Franzi Ecologistes Joël-Pierre Chevreux Ecologistes Francis Lopez Divers Isabelle Rouby Les Républicains Cyril Métral Divers extrême gauche Thierry Boissin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Port-Saint-Louis-du-Rhône : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Les citoyens de cette agglomération s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 34% des votes au premier tour à Port-Saint-Louis-du-Rhône. La présidente du RN avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 31% et 10% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Port-Saint-Louis-du-Rhône avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 69% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 31% des suffrages.