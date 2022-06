Résultat de la législative à Porto-Vecchio : en direct

12/06/22 17:10

L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera sans nul doute la participation à Porto-Vecchio. L'inflation serait de nature à favoriser le taux d'abstention à Porto-Vecchio. Lors du second tour de la présidentielle, sur les 9 843 personnes en âge de voter dans la ville, 41,25% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 40,47% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les indications nationales des dernières heures se répéteront probablement à Porto-Vecchio dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La majorité présidentielle est tombée très près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or la dernière présidentielle, à Porto-Vecchio cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,92% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 18,59%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,07% et Éric Zemmour à 14,03%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% des voix en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 27,9% des suffrages au premier tour à Porto-Vecchio, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de location à l'Elysée et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 18,6% et 16,1% des suffrages. Le choix des habitants de Porto-Vecchio était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (57,1% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 42,9% des votes. Les habitants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les électeurs de Porto-Vecchio ( Corse-du-Sud ) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.