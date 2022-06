Résultat de la législative à Puget-Théniers : 2e tour en direct

En direct

18:04 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée troisième à Puget-Théniers il y a 7 jours Le bloc de gauche pouvait potentiellement atteindre 21,19% à Puget-Théniers avant les élections législatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Puget-Théniers, les voix qui se sont finalement accumulées sur la Nupes lors du premier tour des législatives étaient pourtant de 18,26% il y a sept jours. La Nupes avait ainsi terminé dans les trois premiers.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Les Républicains à Puget-Théniers ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone masquent souvent des réalités locales compliquées, comme par exemple à Puget-Théniers. Dimanche 12 juin au soir du premier tour, les habitants de Puget-Théniers ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a enregistré 29,13% des votes. La candidature Les Républicains décroche 19,71% des suffrages. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 18,26% des suffrages.

13:30 - À Puget-Théniers, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au second tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour le deuxième tour des élections législatives ? En 2017, lors des législatives, 55,54% des personnes en âge de voter à Puget-Théniers avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 46,62% au round numéro deux.