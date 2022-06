Résultat de la législative à Puget-Théniers : en direct

En direct

19:23 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Puget-Théniers ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 13,19% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Puget-Théniers en avril. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,1% et 1% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 18,29% à Puget-Théniers pour ce premier tour.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Puget-Théniers ? Les indications nationales des dernières semaines se répercuteront certainement sur le résultat des législatives à Puget-Théniers au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Pendant ce temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Or à Puget-Théniers, Marine Le Pen achevait la course en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 36,46% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 15,08%. Arrivaient ensuite, avec 13,19%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,39%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Puget-Théniers ? Le taux de participation constituera incontestablement un facteur essentiel du scrutin législatif 2022 à Puget-Théniers. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale sont de nature à modifier la stratégie de vote des électeurs de Puget-Théniers (06260). En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 370 personnes en âge de voter dans la commune, 26,5% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 25,4% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - Les chiffres de l'abstention lors des législatives 2022, un élément déterminant à Puget-Théniers ? Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent le plus souvent les habitants de cette localité ? En 2017, à l'occasion des législatives, 1 345 personnes en âge de participer à une élection à Puget-Théniers avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 53,38%). Le taux de participation était de 44,46% au dernier round.