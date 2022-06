Résultat de la législative à Pulnoy : en direct

12/06/22 11:13

Pour ces nouvelles élections de 2022 à Pulnoy, les 5 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 5) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour commencer à compter les suffrages. Ce sont 12 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit légèrement plus que la moyenne en France.

Les inscrits sur les listes électorales de Pulnoy ( Meurthe-et-Moselle ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer à l'élection des députés qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette agglomération pour avoir la majorité à l'Assemblée ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33,1% des suffrages au premier tour à Pulnoy. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,7% et 16,2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Pulnoy gratifié de 60,9% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 39,1% des voix.