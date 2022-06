Résultat des législatives à Putanges-le-Lac - Election 2022 (61210) [PUBLIE]

12/06/22 22:39

Le résultat de la législative 2022 à Putanges-le-Lac est à présent publié. Le candidat Les Républicains arrive en première place chez les 1616 citoyens votant dans la 3ème circonscription de l'Orne résidant à Putanges-le-Lac. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de l'Orne atteint 49% (soit 788 votants). Ces chiffres ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 3ème circonscription de l'Orne : 120 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Jérôme Nury a obtenu 33% des voix. Mehdi Khemari (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Anthony Frémont (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 24% et 16% des suffrages.

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons tenter de suivre ce 1er tour des législatives 2022 à Putanges-le-Lac, jusqu'à la révélation des résultats. Il y a 10 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 9 bureaux de vote de la commune.

Les mouvements nationaux des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Putanges-le-Lac dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Avec 28,52% des suffrages exprimés, au premier tour à Putanges-le-Lac cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 25,09%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,01% et Éric Zemmour à 6,69%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Putanges-le-Lac, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat avait obtenu 19,01% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,7% et 0,97% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 23,68% à Putanges-le-Lac pour ces élections légilsatives.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 29% des voix au premier tour à Putanges-le-Lac. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 19% des votes. Le choix des électeurs de Putanges-le-Lac était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (55% des voix), abandonnant par conséquent 45% des votes à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 2 192 citoyens de Putanges-le-Lac (Orne) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022.