Résultat de la législative à Puttelange-aux-Lacs : 2e tour en direct

19/06/22 18:16

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Puttelange-aux-Lacs sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Puttelange-aux-Lacs. En direct 18:16 - La coalition Mélenchon s'était placée troisième à Puttelange-aux-Lacs il y a une semaine Le point de départ pour le bloc LFI-PS-EELV-PC s'élevait à 19,43% avant ces législatives à Puttelange-aux-Lacs. Un chiffre correspondant à la somme des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes pour un siège à l'Assemblée a pourtant obtenu 14,59% des suffrages lors de la première manche des législatives. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la troisième marche. 15:30 - La candidature Rassemblement National en première place au 1er tour Au soir du premier round, dimanche 12 juin 2022, les citoyens de Puttelange-aux-Lacs ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a collecté 38,96% des voix. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 23,29% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 14,59% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - A la publication des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Puttelange-aux-Lacs ? Les études indiquent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour le deuxième tour des législatives ? Il y a 5 ans, lors des élections législatives, parmi les 2072 inscrits sur les listes électorales à Puttelange-aux-Lacs, 39,62% s'étaient rendus aux urnes au premier tour, à comparer avec une participation de 37,93% au deuxième round. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - A quelle heure se terminent les législatives à Puttelange-aux-Lacs ? Bienvenue dans ce direct où vous pourrez vivre ce second volet des législatives à Puttelange-aux-Lacs, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Sont en lice les candidats qualifiés il y a sept jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 2e tour dans les 3 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Puttelange-aux-Lacs - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Puttelange-aux-Lacs aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste Marie-Claude Voinçon Rassemblement National Vincent Seitlinger Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Puttelange-aux-Lacs - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Puttelange-aux-Lacs

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de la Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Puttelange-aux-Lacs Marie-Claude Voinçon (Ballotage) Rassemblement National 25,88% 38,96% Vincent Seitlinger (Ballotage) Les Républicains 24,53% 8,97% Nicole Trisse Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,48% 23,29% Caroline Racine Nouvelle union populaire écologique et sociale 14,55% 14,59% Sabrina Sellini Reconquête ! 4,67% 6,16% François Bourbeau Divers centre 3,21% 3,35% Brigitte Toussaint Droite souverainiste 2,03% 2,28% Sébastien Ollier Divers extrême gauche 1,64% 2,41% Participation au scrutin Circonscription Puttelange-aux-Lacs Taux de participation 40,95% 36,67% Taux d'abstention 59,05% 63,33% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 2,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,65% Nombre de votants 29 660 773

Le résultat de l'élection législative à Puttelange-aux-Lacs a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Marie-Claude Voinçon a engrangé 39% des voix. Nicole Trisse (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Caroline Racine (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent 23% et 15% des voix. Reste à savoir si les électeurs des 82 autres communes rattachées à la 5ème circonscription de la Moselle voteront comme ceux de Puttelange-aux-Lacs. Le taux de participation parmi les habitants enregistrés dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 37%, ce qui représente 773 votants.

Législatives 2022 à Puttelange-aux-Lacs : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 40,28% des suffrages au premier tour à Puttelange-aux-Lacs, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 21,12% et 14,01% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Puttelange-aux-Lacs gratifiée de 61,26% des votes. Emmanuel Macron avait rassemblé 38,74% des votes. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Puttelange-aux-Lacs (57510) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022.