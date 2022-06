Résultat des législatives à Quincampoix - Election 2022 (76230) [PUBLIE]

14/06/22 16:05

Résultat des législatives 2022 à Quincampoix

Le résultat des élections législatives 2022 à Quincampoix est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Quincampoix Xavier Batut (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,58% 40,50% Anaïs Thomas (Ballotage) Rassemblement National 29,42% 15,35% Véronique Bérégovoy Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,01% 22,10% Pascale Kéradec-Dujardin Divers droite 7,14% 9,73% Nicolas Dumas Reconquête ! 3,56% 4,90% Jérôme Huvey Divers 2,72% 3,64% Marine Lercier Ecologistes 2,20% 1,85% Nicolas Crambes Divers extrême gauche 1,85% 0,79% Véronique Baudet Droite souverainiste 1,51% 1,13% Participation au scrutin Circonscription Quincampoix Taux de participation 51,91% 56,52% Taux d'abstention 48,09% 43,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,11% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,00% Nombre de votants 57 261 1 534

Le résultat de l' élection législative à Quincampoix est tombé. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de votes auprès des citoyens de Quincampoix inscrits dans la 10ème circonscription de la Seine-Maritime. Xavier Batut a obtenu 41% des votes au niveau de la ville. Véronique Bérégovoy (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Anaïs Thomas (Rassemblement National) obtiennent respectivement 22% et 15% des suffrages. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut toujours basculer si les électeurs des 229 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Quincampoix. Le taux de participation parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de la 10ème circonscription de la Seine-Maritime s'élève à 57%.

Législatives 2022 à Quincampoix : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 41% des voix au premier tour à Quincampoix. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 13% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Quincampoix avec 69% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 31% des suffrages. Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives à Quincampoix à la mi-juin ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.