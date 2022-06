Résultat des législatives à Ramonville-Saint-Agne - Election 2022 (31520) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Ramonville-Saint-Agne

Le résultat des élections législatives 2022 à Ramonville-Saint-Agne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne

Le résultat de l' élection législative à Ramonville-Saint-Agne est désormais connu. Les électeurs des 11 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Ramonville-Saint-Agne ? La participation s'élève à 58% des habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune pour la 9ème circonscription de la Haute-Garonne, ce qui représente 5 653 votants. Christine Arrighi a raflé 42% des votes. Sandrine Mörch (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Thomas Barkats (Rassemblement National) ramassent dans l'ordre 28% et 7% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ramonville-Saint-Agne Christine Arrighi Nouvelle union populaire écologique et sociale - 42,42% Sandrine Mörch Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 28,02% Thomas Barkats Rassemblement National - 7,01% Paul Rümler Divers gauche - 6,82% Cecile Dufraisse Les Républicains - 5,14% Jérôme Audisio Reconquête ! - 4,51% Robert Baud Ecologistes - 2,95% Henri Martin Divers extrême gauche - 1,24% Juliette Doroy Ecologistes - 1,19% Younès Benslimane Divers - 0,54% Damien Colomina Divers gauche - 0,16% Chantal Sirugue Divers extrême gauche - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Ramonville-Saint-Agne Taux de participation - 58,03% Taux d'abstention - 41,97% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 0,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,73% Nombre de votants - 5 653

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ramonville-Saint-Agne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:51 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Ramonville-Saint-Agne ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Ramonville-Saint-Agne. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 8,36% et 3,56% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total estimé à 45,94% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Ramonville-Saint-Agne ? La dernière présidentielle, à Ramonville-Saint-Agne, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 34,02% des suffrages. A la suite, se trouvait Emmanuel Macron à 26,96%, puis Marine Le Pen à 8,87% et Yannick Jadot à 8,36%. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Il faut se rappeler que la majorité présidentielle a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Ramonville-Saint-Agne ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Ramonville-Saint-Agne, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à de faire baisser le taux de participation à Ramonville-Saint-Agne (31520). Il y a deux mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,0% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 20,42% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - À Ramonville-Saint-Agne, la participation va-t-elle encore descendre aux législatives 2022 ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des dernières élections. A l'occasion des élections législatives de 2017, 9 430 personnes aptes à voter à Ramonville-Saint-Agne avaient participé à l'élection au premier tour (soit 58,45%), à comparer avec un taux de participation de 52,66% au tour deux. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Ramonville-Saint-Agne bénéficie d'une exception pour voter jusqu'à 20 heures Les données de ces élections législatives à Ramonville-Saint-Agne sont simples : la métropole ne couvre qu'une seule circonscription qui met à l'affiche 12 candidats. Un chiffre au-dessus de celui du reste du pays. Les votants auront jusqu'à 20 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été prolongé dans la commune pour booster la mobilisation.

Législatives 2022 à Ramonville-Saint-Agne : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 34,02% des voix au premier tour à Ramonville-Saint-Agne, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 26,96% et 8,87% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon ayant été exclu, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 78,50% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 21,50% des voix. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche obtiendra-t-elle la confiance des votants de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Ramonville-Saint-Agne seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français. Quel candidat désigneront-ils ?