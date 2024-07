Résultat des législatives 2024 à Portet-sur-Garonne : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs déterminants des élections législatives est indiscutablement le niveau d'abstention. Le pourcentage d'abstention à Portet-sur-Garonne au premier tour des élections législatives 2024 a atteint 28,66%. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 6 587 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 24,23% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,4% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,97% au premier tour. Au second tour, 49,77% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Portet-sur-Garonne ce soir ? Les populations des communes de petite taille se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Portet-sur-Garonne ?

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Portet-sur-Garonne : ce qu'il faut savoir

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Portet-sur-Garonne regorge de diversité et d'activités. Avec ses 9 805 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 169 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (14,65%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 595 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,98%, favorise son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2473,4 € par mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. Portet-sur-Garonne manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.