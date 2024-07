Résultat des législatives 2024 à Saubens (31600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections est celle du résultat de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire pour ces législatives. L'attelage a réuni 28,06% des bulletins au niveau du pays dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 29,04% des votes à Saubens. Une progression en comparaison des 26,14% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 46,86% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - 17 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Saubens Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible, si les reports de voix sont favorables, que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un second tour qui avait souri au bloc présidentiel il y a deux ans Le résultat obtenu par la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour le second tour de cette élection des députés 2024. A l'inverse de la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois des chances de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Saubens avait vu en revanche le binôme Ensemble ! S'imposer avec 30,80%, alors que le RN sera distancé à 21,37%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LREM (53,14% contre 46,86% pour LFI-PS-PC-EELV). Sandrine Mörch conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel verdict à Saubens pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? D'après les enquêtes des sondeurs établies depuis le premier tour, le camp de Jordan Bardella devrait s'assurer moins de 250 sièges au terme des élections législatives. Le camp de gauche pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Caroline Beout (Rassemblement National) a réuni 38,19% des suffrages à Saubens le 30 juin, à l'occasion du premier round de l'élection législative. Christine Arrighi (Front populaire) glanait 29,04%. Enfin, Florian Delrieu (Majorité présidentielle) glanait 28,35% des électeurs. Les votants de Saubens avaient réalisé un autre choix que ceux de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne, puisque Christine Arrighi s'y taillait la part du lion, avec cette fois 47,53% devant Caroline Beout avec 24,89% et Florian Delrieu avec 22,36%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Saubens lors des derniers scrutins L'analyse des dernières élections permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité. Les données montrent un pourcentage d'abstention de 17,65% au 1er round des élections législatives 2024 à Saubens, inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 35,39% des électeurs de Saubens (31) avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 33,98% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Saubens ? Le taux d'abstention est sans aucun doute un critère essentiel de ces élections législatives 2024. Dans la localité, le taux d'abstention lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 17,65%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 41,68% au premier tour et 45,17% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saubens ce soir ? Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 11,87% au sein de la localité. L'abstention était de 13,76% au second tour. Les campagnes pour contrer l'extrême-droite sont notamment capables de renforcer l'engagement civique des électeurs de Saubens.

17:29 - Comprendre l'électorat de Saubens : un regard sur la démographie locale Quelle influence les habitants de Saubens exercent-ils sur les résultats des élections législatives ? Avec 48,93% de population active et une densité de population de 363 hab par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 8,0% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (6,76%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 936 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,07%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,03%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,49%), témoigne d'une population instruite à Saubens, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.