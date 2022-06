Résultat des législatives à Réalville - Election 2022 (82440) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Réalville

Le résultat des élections législatives 2022 à Réalville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne

Le résultat de la législative à Réalville a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale arrive en première place chez les 1421 électeurs inscrits dans la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne demeurant à Réalville. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription du Tarn-et-Garonne s'établit à 51%. Valérie Rabault a obtenu 34% des voix. Elle ressort devant Pierre Poma (Rassemblement National) et Catherine Simonin (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui récupèrent dans l'ordre 26% et 20% des voix. Reste à savoir si les citoyens des 62 autres communes rattachées à cette circonscription voteront comme ceux de Réalville.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Réalville Valérie Rabault Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,33% 33,53% Pierre Poma Rassemblement National 22,44% 26,06% Catherine Simonin Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,33% 19,77% Claude Vigouroux Les Républicains 9,26% 6,88% Ghislain Descazeaux Divers gauche 7,98% 4,25% Luc Francez-Charlot Reconquête ! 4,64% 4,10% Dylan Perrinaud Divers 1,84% 2,05% Chafik Benchekroun Droite souverainiste 1,19% 1,61% Richard Blanco Divers extrême gauche 1,17% 1,17% Laurence Lafond Divers extrême gauche 0,59% 0,29% Jean-François Grilhault Des Fontaines Divers 0,22% 0,29% Participation au scrutin Circonscription Réalville Taux de participation 52,09% 49,33% Taux d'abstention 47,91% 50,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61% 0,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 2,57% Nombre de votants 48 448 701

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Réalville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:43 - Quel candidat vont choisir les supporters de gauche à Réalville ? Les votants de Réalville avaient livré 18,17% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,68% et 1,75% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 4,43% à gauche de l'échiquier, sans compter le vote Mélenchon. 16:30 - À Réalville, des sondages aussi parlants qu'en France ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines se répercuteront sans doute sur le résultat des législatives à Réalville au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a chuté tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Avec 29,06% des votes exprimés, à Réalville cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la première position lors de la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 21,03%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,17% et Éric Zemmour à 10,33%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera l'abstention aux législatives à Réalville ? À Réalville, l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections législatives. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses répercussions sur les tarifs des matières premières pourraient en effet impacter les décisions que prendront les citoyens de Réalville. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 24,36% au niveau de la localité. Le taux d'abstention était de 21,09% au premier tour. En proportion, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention aux élections législatives à Réalville peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Durant les précédentes élections législatives, 55,12% des inscrits sur les listes électorales de Réalville avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 47,39% pour le dernier round. Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Le bureau de vote ferme ses portes à 18 heures à Réalville Les paramètres de ces élections législatives à Réalville sont limpides : la métropole ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un nombre de candidatures dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour contracter l'abstention.

Législatives 2022 à Réalville : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 926 habitants de Réalville seront amenés à participer aux élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat désigneront-ils ? Les votants de cette localité se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 29,1% des votes au premier tour à Réalville. La finaliste malheureuse de la dernière élection avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,0% et 18,2% des votes. Le choix des électeurs de Réalville était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (55,4% des votes), laissant donc à Emmanuel Macron 44,6% des votes.